Porto, comitato: "Cittadini partecipino a monotematico, revocare protocollo"
Il comitato pro porto, che fa parte del tavolo istituzionale attivato in Comune, parteciperà al montematico
Gela. Lunedì, in consiglio comunale, arriverà nuovamente l'infinita vicenda del porto rifugio rimasto insabbiato e senza interventi, peraltro già finanziati. Nelle scorse settimane, il livello della dialettica istituzionale è diventato ancora più aspro e il sindaco Terenziano Di Stefano non ha escluso la revoca dei circa quattro milioni di euro dalle compensazioni Eni, a oggi mai usati dall'Autorità portuale e prima ancora dalla Regione per i lavori di dragaggio e di ridefinizione del braccio di ponente. Il comitato pro porto, che fa parte del tavolo istituzionale attivato in Comune, parteciperà al montematico consiliare e si schiera con la linea del sindaco Di Stefano. "Il Comitato porto del Golfo di Gela rivolge un appello a ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali e alle forze sociali del territorio affinché partecipino alla seduta monotematica del consiglio comunale di Gela convocata per lunedì mattina, dedicata all’annosa e irrisolta problematica del porto. L’incontro rappresenta un momento importante di confronto istituzionale su una questione strategica per lo sviluppo economico, occupazionale e infrastrutturale della città e dell’intero comprensorio. Nonostante le numerose sollecitazioni avanzate negli anni, continuano infatti a registrarsi ritardi e mancate risposte concrete da parte dell’Autorità di Sistema Portuale in merito agli interventi necessari per il rilancio e la piena operatività dello scalo gelese. Alla luce dei mancati riscontri e dell’assenza di risultati tangibili, il comitato sostiene la richiesta di revoca delle somme delle compensazioni del protocollo attuativo, ritenendo indispensabile una chiara assunzione di responsabilità da parte degli enti competenti e una revisione delle scelte finora adottate", fanno sapere i componenti. Dal comitato l'invito è a tutta la cittadinanza. "La partecipazione della cittadinanza alla seduta del consiglio comunale costituisce un segnale forte di attenzione e di impegno collettivo verso una vertenza che riguarda il futuro della città. Solo attraverso un’ampia e condivisa sarà possibile mantenere alta l’attenzione sulle legittime aspettative del territorio. Il comitato invita pertanto i cittadini a essere presenti e a seguire e sostenere con la propria partecipazione una battaglia di interesse pubblico che mira a garantire sviluppo, lavoro e dignità alla comunità", concludono.