Ponte sullo Stretto, Schlein “I fondi vadano a infrastrutture necessarie per siciliani e calabresi”

Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein partecipando alla Festa regionale del Pd Sicilia, a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – “Avevamo chiesto con dei nostri emendamenti di rimodulare le folli risorse messe sul progetto dannoso e sbagliato del Ponte sullo Stretto di Messina, che è stato anche bloccato dalla Corte dei Conti. Chiesto di mettere quelle risorse sulle infrastrutture necessarie per i siciliani e per i calabresi. Invece, un’altra volta, pare che il Governo sposti quelle risorse, davanti al fallimento del Ponte, verso priorità dovute ai pasticci che hanno fatto su Transizione 5.0. Noi chiediamo che quei fondi siano messi a disposizione delle Infrastrutture che i siciliani e i calabresi aspettano”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein partecipando alla Festa regionale del Pd Sicilia, a Catania, commentando la riprogrammazione dei fondi inseriti nella Manovra finanziaria inizialmente destinati al Ponte sullo Stretto.

– Foto xo5/Italpress –

(ITALPRESS).