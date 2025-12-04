Ponte sullo Stretto, dialogo tra il commissario Ue ai trasporti e Salvini “Bruxelles vuole l’opera”

Dialogo bilaterale tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas

ROMA (ITALPRESS) – Dialogo bilaterale tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. Al centro del colloquio, anche il dossier-Ponte sullo Stretto.

Salvini – si legge nella nota del Mit – ha appreso con grande soddisfazione che l’orientamento di Bruxelles non è cambiato e c’è totale interesse e determinazione affinché l’opera possa partire quanto prima. Salvini ha confermato al Commissario l’impegno del Governo ad andare avanti fornendo tutte le risposte richieste dalla Corte dei Conti.

– foto ufficio stampa Mit –

