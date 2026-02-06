Ponte Stretto, Salvini “Conto che per l’avvio lavori sia questione di mesi”

ROMA (ITALPRESS) - "Per tre anni e mezzo ho fatto un lavoro per recuperare gli anni passati, le aziende sono pronte, noi siamo pronti ma poi dipende dai pareri. Conto che l'avvio dei lavori per il Pon...

ROMA (ITALPRESS) - "Per tre anni e mezzo ho fatto un lavoro per recuperare gli anni passati, le aziende sono pronte, noi siamo pronti ma poi dipende dai pareri. Conto che l'avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto "sia questione di mesi e non di più. Nessuno pensava che la Corte dei conti chiedeva dei passaggi che formalmente non erano richiesti, però cerchiamo di seguire tutto ciò che ci viene richiesto". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, su Radio24.

Foto: Ipa Agency

(ITALPRESS).