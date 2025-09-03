Ponte Stretto, Mit “Opera già finanziata, non previsti fondi Nato”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Al momento, l'eventuale utilizzo di risorse Nato non è all'...

A cura di Redazione 03 settembre 2025 10:25

Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Al momento, l'eventuale utilizzo di risorse Nato non è all'ordine del giorno e - soprattutto - non è una necessità irrinunciabile. L'opera non è in discussione". Lo precisa il Mit in una nota. -Foto IPA Agency- (ITALPRESS).