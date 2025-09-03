Quotidiano di Gela

Ponte Stretto, Mit “Opera già finanziata, non previsti fondi Nato”

03 settembre 2025 10:25
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "Il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Al momento, l'eventuale utilizzo di risorse Nato non è all'ordine del giorno e - soprattutto - non è una necessità irrinunciabile. L'opera non è in discussione". Lo precisa il Mit in una nota.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
