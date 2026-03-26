Polo tecnologico "Sinapsi", confronto con ministero: nuovo ok, iter va avanti

Verifica condotta con i riferimenti ministeriali che seguono l'iter di "Sinapsi"

Gela. I riferimenti ministeriali che seguono l'evolversi del progetto “Sinapsi”, per un polo tecnologico a Brucazzi, questa mattina hanno confermato che la procedura, già in essere, sta rispettando i parametri previsti. Il finanziamento ministeriale avrà durata almeno fino al 2028 e le modalità di acquisizione dell'area ex Asi, dove attualmente è presente un vecchio rudere, hanno ottenuto l'assenso. Il Comune sta acquistando l'area ed entro aprile verrà formalizzata l'operazione, con la firma di tutti gli atti notarili. Al confronto, in videoconferenza con il ministero, ha partecipato il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme ai riferimenti dei partner, l'università Kore di Enna, Sicindustria ed Eni. Il ministero concesse un finanziamento da dieci milioni di euro. A questo si aggiungono altri dieci milioni, dalle compensazioni della multinazionale. Anche quest'ultimo profilo ha ottenuto il vaglio favorevole dai dirigenti ministeriali. Sono somme che possono essere nella disponibilità dell'ente comunale, nonostante il dissesto. Le compensazioni infatti verranno usate per realizzare un polo delle nuove tecnologie, nella prospettiva di aprire varchi ulteriori agli investimenti e alla ricerca. Dopo il confronto odierno, l'ente comunale si appresta a chiudere la fase di acquisto dell'area ex Asi, con fondi che rientrano nel finanziamento ministeriale e che il capofila, l'università Kore di Enna, ha già trasferito al municipio. “Sinapsi” è un punto più volte confermato nel programma del sindaco e della sua amministrazione. Un iter che iniziò già durante la sindacatura Greco. Le fasi attuali sono state seguite, per intero, dal primo cittadino Di Stefano e dal segretario generale Giovanni Curaba. Il sindaco affidò competenze in materia al funzionario dell'ente, Salvatore Lombardo. I primi sviluppi e il tavolo operativo vennero affidati, in rappresentanza del Comune, a un professionista esterno, l'avvocato Evita Lorefice.