Polo Sinapsi, in Comune nominato il referente tecnico: progetto per la ricerca e l'innovazione

Gela. L'investimento è consistente, con dieci milioni di euro da un finanziamento pubblico, già autorizzato, e altrettanti dalle compensazioni Eni, che dovranno essere sbloccate. L'intenzione è di concretizzare il polo tecnologico Sinapsi, che è previsto in una delle aree di Brucazzi, di proprietà di quello che fu il Consorzio Asi, al quale è succeduto Irsap. L'amministrazione comunale, come abbiamo già riferito, vuole acquisire le aree e dare una scossa notevole a un iter, comunque lungo e che prevede passaggi sia ministeriali sia regionali. Il sindaco Di Stefano, come aveva preannunciato, ha finalizzato ufficialmente la nomina di un funzionario interno, l'ingegnere Salvatore Lombardo. Sarà il referente tecnico di tutto il capitolo Sinapsi. Tra le altre cose, dovrà mantenere i rapporti con i partner, in testa l'Università Kore di Enna e Sicindustria, e occuparsi degli importanti adempimenti progettuali e istituzionali. Sulla base di contatti già avviati, il sindaco Di Stefano aveva ottenuto un primo sì da Eni per lo sblocco dei dieci milioni dalle compensazioni. C'è stata la trasmissione in Regione della richiesta per l'apprezzamento del governo Schifani. Eni, a sua volta, avrà un ruolo nelle attività di un polo che secondo il sindaco dovrà collocarsi in un contesto di ricerca e sviluppo, insieme alle attività previste nella struttura di Macchitella lab, altro intervento che dovrà aprire i battenti prima possibile. Per Sinapsi, chiaramente, i tempi saranno molto più lunghi mentre Macchitella lab potrebbe partire entro l'estate. Sono entrambe procedure in essere e che vanno avanti da anni. Il progetto Sinapsi verrà presentato a tutto il consiglio comunale. A Palazzo di Città, furono attivati tavoli tecnici di confronto, tra i referenti di tutte le parti coinvolte. L'attività propedeutica e non solo è già stata vagliata da una professionista esterna, negli anni impegnata sia per Macchitella lab sia per Sinapsi.