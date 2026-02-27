Polo infanzia nella scuola "Pirandello", definitiva l'aggiudicazione dell'appalto per i lavori

Il progetto del polo dell'infanzia, anni fa, era tra i più consistenti, finanziariamente, nel programma “Agenda urbana”. Non si arrivò mai però alla fase di gara

Gela. E' definitiva l'aggiudicazione dell'appalto per i lavori del polo dell'infanzia nella scuola “Pirandello”. Gli uffici comunali del settore lavori pubblici hanno preso atto della conclusione della fase di gara, affidata all'ufficio regionale di committenza di Caltanissetta. I lavori sono stati assegnati a un'azienda della provincia di Trapani, per un totale di quasi due milioni di euro. Il finanziamento complessivo, che la Regione ha riconosciuto attraverso il programma Fsc, supera i tre milioni di euro. Il settore lavori pubblici, guidato dall'assessore Luigi Di Dio, ha rilasciato il relativo provvedimento che chiude l'iter di assegnazione, con la firma del dirigente Antonino Collura. Il progetto del polo dell'infanzia, anni fa, era tra i più consistenti, finanziariamente, nel programma “Agenda urbana”. Non si arrivò mai però alla fase di gara. Le procedure, adesso, sono state completate e anche in questo caso si attende l'avvio dei cantieri, allo scopo di salvaguardare lo stanziamento e concludere l'opera.