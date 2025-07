Polo dell'infanzia alla "Pirandello", Regione autorizza il finanziamento da tre milioni e mezzo di euro

I fondi sono quelli del sistema Fsc 2021-2027, definiti sulla base dell'accordo concluso tra il governo regionale e quello nazionale

Gela. Il primo tentativo, nonostante gli stanziamenti ottenuti, era andato a vuoto con il programma di finanziamento “Agenda urbana”. Il polo per l'infanzia della scuola “Pirandello” ha però ottenuto ugualmente il via libera, nonostante il tempo trascorso. Il finanziamento da circa tre milioni e mezzo di euro è stato appena confermato dalla Regione, attraverso il dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, che fa riferimento all'assessorato retto dalla cuffariana Nuccia Albano. I fondi sono quelli del sistema Fsc 2021-2027, definiti sulla base dell'accordo concluso tra il governo regionale e quello nazionale. Gli uffici del Comune avevano predisposto tutti gli atti necessari e il sindaco Di Stefano ha sottoscritto la convenzione, con un progetto che ha superato il vaglio tecnico. Il polo dell'infanzia nella struttura scolastica ha le basi finanziarie per essere realizzato. Era una delle opere più importanti del programma “Agenda urbana”. Adesso, trova copertura con i fondi Fsc. Sul finire dello scorso anno, il gruppo locale della Dc, che sta all'opposizione della giunta Di Stefano, aveva sollecitato la trasmissione degli atti da parte degli uffici comunali, proprio per andare avanti nell'iter, che è stato completato.