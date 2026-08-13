Quotidiano di Gela

Poliziotto ferito, convalidato arresto minore: non potrà lasciare l'abitazione, imposte prescrizioni

Dovrà mantenere un comportamento in linea con le disposizioni normative e sarà seguito dai servizi sociali

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
13 agosto 2026 20:25
Poliziotto ferito, convalidato arresto minore: non potrà lasciare l'abitazione, imposte prescrizioni -
Gela
Cronaca
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Gela. Il gip del tribunale dei minorenni di Caltanissetta, Bianca Maria Bonafede, ha convalidato l'arresto del sedicenne che domenica scorsa, a Macchitella, durante un evento musicale, ha aggredito e ferito un poliziotto che aveva intimato a lui e a un coetaneo, che erano in sella a uno scooter, di non fare accesso nell'area del concerto, perché vietato con i mezzi. Il minore lo ha però colpito con un casco, causandogli fratture al volto. Nel corso dell'udienza di convalida, il giovane, assistito dall'avvocato Rocco Cutini, si è scusato per quanto accaduto, spiegando di non essersi accorto che si trattasse di un poliziotto, perché in borghese. Per il gip, ci sono tutte le condizioni per convalidare l'arresto. Il minore, per i prossimi due mesi, non potrà lasciare la propria abitazione nelle ore serali e notturne e inoltre dovrà rispettare una serie di prescrizioni, comprese quelle per lo svolgimento di attività di recupero sociale. Dovrà mantenere un comportamento in linea con le disposizioni normative e sarà seguito dai servizi sociali.

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