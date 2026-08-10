Poliziotto aggredito all'evento di Macchitella, Scuvera: "Episodio da condannare"

Poliziotto aggredito durante la serata organizzata a Macchitella

Gela. Quanto accaduto ieri sera, a Macchitella, durante una delle serate organizzate per il "Disco Village", con un poliziotto aggredito, viene condannato anche dal parlamentare Ars di Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera, che fa seguito, con le sue parole, a quanto segnalato dal sindaco Terenziano Di Stefano. "La violenza non può mai diventare una risposta, soprattutto quando viene rivolta contro chi ogni giorno è chiamato a garantire la sicurezza di tutti noi. Aggredire un appartenente alle forze dell’ordine significa colpire una persona che sta svolgendo il proprio dovere, mettere in discussione l’autorità dello Stato e il principio stesso della sicurezza pubblica. Le donne e gli uomini in divisa devono poter operare con la certezza di avere dalla propria parte il rispetto di tutti i cittadini. Quanto accaduto a Macchitella è un episodio grave, che condanno con fermezza. È importante sottolineare come, dopo l’aggressione, sia prontamente intervenuto lo Stato e il responsabile sia stato preso e portato in commissariato. A chi indossa una divisa va riconosciuto il rispetto che merita, perché ogni giorno è chiamato a garantire la sicurezza della nostra comunità. Esprimo la mia piena solidarietà all’agente della Polizia di Stato aggredito e la estendo a tutte le donne e agli uomini del commissariato, ai quali rivolgo il mio ringraziamento per il lavoro quotidiano al servizio dei cittadini", fa sapere Scuvera con una nota.