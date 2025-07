Polizia Municipale di Palermo, Colucciello “Sugli straordinari circolate cifre non veritiere”

Le parole del comandante della Polizia Municipale di Palermo in una conferenza stampa

PALERMO (ITALPRESS) –“Ho reso disponibili tutte le carte perché bisogna capire che le cifre circolate in questi giorni sui giornali non corrispondono al vero”. Il comandante dellaPolizia Municipale di Palermo Angelo Colucciello ha convocato oggi una conferenza stampa per fare chiarezza dopo le polemiche scaturite in seguito al progetto di sicurezza urbana da un milione di euro del Viminale bloccato e relativo al lavoro straordinario della Polizia Municipale.“Si è parlato di ore di lavoro di straordinario pagate per tre volte – ha sottolineato all’Italpress il comandante Colucciello – mi sono ritrovato per tre giorni sul giornale, ho letto una raccolta frammentata di atti e non vorrei ci fossero cattive interpretazioni da parte della cittadinanza. Tengo a precisare che questa vicenda non nasce da una iniziativa della Polizia Municipale ma si tratta di atti vagliati dal ministero dell’Interno, approvati, valutati e di cui il Comune attestava i servizi resi. Essendo una situazione nuova si è creata qualche incertezza. Quello che mi preme sottolineare è che nessuno dei miei vigili si è mai lamentato per delle spettanze non pagate relative al lavoro del 14 luglio (Festino di Santa Rosalia, ndr)”.

“La polizia Municipale – continua Colucciello –continua a essere in prima linea e nessuna unità del Corpo verrà risparmiata per garantire i servizi alla città, anche per gli imminenti avvenimenti come possono essere il concerto di Gigi D’Alessio, Radio Italia Live o il prossimo Festino di Santa Rosalia. Ci faremo in 4 per grantire ogni servizio. Non ho attorno a me gente che si gira i pollici, ho una squadra che risponde agli stimoli e personalmente sono contento di fare questo mestiere fino a quando ne avrò la possibilità”.

