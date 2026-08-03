Polizia locale, Di Stefano conferma: Curaba dirigente di settore, Cozzo ufficiale più alto in grado

Le decisioni del sindaco in merito alla gestione delle attività della polizia locale

Gela. L'amministrazione comunale non cambia direzione e il sindaco Terenziano Di Stefano, quanto all'organizzazione del settore della polizia locale, si affida al segretario generale Giovanni Curaba, al quale è stato assegnato l'interim come dirigente del settore (per lui è il tredicesimo incarico in una condizione di emergenzialità) e al comandante (ormai non più tale per decisione della giustizia amministrativa e fino alla pronuncia del Cga prevista a settembre) Massimo Cozzo. Curaba si occuperà dei compiti strettamente della burocrazia di settore, come vero e proprio dirigente (non facendo parte del corpo di polizia locale). A Cozzo, individuato come ufficiale più alto in grado nel comando di via Ossidiana, spetteranno invece le competenze di “polizia locale, le funzioni di polizia giudiziaria, il servizio di polizia stradale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza”. Cozzo, in servizio in città sulla base di un comando sottoscritto tra il Comune di Gela e l'ente Parco nord Milano (del quale fa parte proprio l'ex comandante), sulla base delle attribuzioni appena formalizzate, avrà potere di “firma” e la “competenza gestionale interna”, almeno fino al prossimo 9 settembre.