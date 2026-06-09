Quotidiano di Gela

Polizia e guardia di finanza in via Generale Cascino, controlli in attività commerciale

L'attività sta impegnando diversi agenti di polizia e militari della guardia di finanza

A cura di Redazione Redazione
09 giugno 2026 13:46
Polizia e guardia di finanza in via Generale Cascino, controlli in attività commerciale -
Gela
Cronaca
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Gela. Sei auto della polizia e un'unità cinofila della guardia di finanza, da alcune ore, hanno raggiunto attività commerciali di via Generale Cascino. I controlli sarebbero in corso, concentrati principalmente all'interno di una struttura commerciale di ristorazione. L'attività sta impegnando diversi agenti di polizia e militari della guardia di finanza che stanno effettuando accertamenti anche nell'area posteriore.

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