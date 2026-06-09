Polizia e guardia di finanza in via Generale Cascino, controlli in attività commerciale

L'attività sta impegnando diversi agenti di polizia e militari della guardia di finanza

Gela. Sei auto della polizia e un'unità cinofila della guardia di finanza, da alcune ore, hanno raggiunto attività commerciali di via Generale Cascino. I controlli sarebbero in corso, concentrati principalmente all'interno di una struttura commerciale di ristorazione. L'attività sta impegnando diversi agenti di polizia e militari della guardia di finanza che stanno effettuando accertamenti anche nell'area posteriore.