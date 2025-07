Politica locale in lutto, morto il medico ed ex consigliere comunale Carmelo Orlando

Medico, era stato sempre impegnato con la sua attività professionale e in politica

Gela. Ha lottato a lungo contro un grave male ma alla fine non ce l'ha fatta. È deceduto l'ex consigliere comunale e storico esponente del Pd Carmelo Orlando. Medico, era stato sempre impegnato con la sua attività professionale e in politica, in una famiglia storicamente aderente al Pd e al centrosinistra. Il fratello Gaetano, a sua volta medico, è attuale capogruppo consiliare dem. Il mondo della politica è in lutto per la sua scomparsa.