"Polemiche? Non entriamo a casa di altri", Licata: "Con Pd c'è dialogo"

I dirigenti del gruppo del sindaco, probabilmente, optano per una strategia da bassa tensione, nel tentativo di rimandare eventuali casi direttamente alle segreterie di partito

Gela. Il capogruppo dem Gaetano Orlando, ieri, come abbiamo riportato, è stato più che eloquente nel richiamare quelli che ritiene impegni non rispettati dal sindaco Terenziano Di Stefano, nello scacchiere della governance di maggioranza. Orlando non è stato tenero neppure con la segreteria del suo stesso partito, considerata fin troppo abituata al freno a mano nel dialogo con il primo cittadino. Di Stefano, in settimana, ha già riferito che le assenze strategiche in consiglio comunale, indipendentemente dalle questioni politiche, non possono essere tollerate, riportandosi, indirettamente, alle mosse di Orlando. "Non siamo interessati alle polemiche - dice il segretario cittadino di "Una Buona Idea" Rino Licata - sicuramente, non entriamo in questioni che riguardano il singolo. Abbiamo sempre detto che ogni partito alleato deve affrontare eventuali problemi interni che possano pararsi durante il percorso. Per quanto ci riguarda, abbiamo ottime interlocuzioni con il Pd così come con il Movimento cinquestelle. Per il resto, non siamo abituati a entrare a casa degli altri. Certo, alcuni atteggiamenti dispiacciono ma ognuno è libero di agire come meglio ritiene". Il segretario civico, in sintonia con una certa linea tracciata dal primo cittadino, non alza il livello della tensione. Ieri, Orlando ha fatto riferimento a "Una Buona Idea", rispetto alla vicenda della guida della Ghelas. I dirigenti del gruppo del sindaco, probabilmente, optano per una strategia da bassa tensione, nel tentativo di rimandare eventuali casi direttamente alle segreterie di partito. "Se il Pd vorrà un confronto - aggiunge Licata - noi ci siamo ma a oggi abbiamo sempre dialogato senza problemi". Il segretario non nasconde infine che i nuovi innesti nel movimento sono sinonimo di interesse verso il progetto. "Sono adesioni che hanno ottenuto l'avallo del sindaco e di tutto il gruppo - conclude - fa sempre piacere e sicuramente è riprova che il lavoro fatto sta premiando, in termini di interesse e partecipazione, in città ma anche sul territorio con Spazio civico".