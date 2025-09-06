Pole Verstappen a Monza davanti alle McLaren, Leclerc quarto

MONZA (ITALPRESS) - Max Verstappen conquista la pole position in 1'18"792 nel Gran Premio d'Italia 2025 di Formula 1. L'olandese della Red Bull, nonostante un avvio di weekend faticoso, sbaraglia la c...

MONZA (ITALPRESS) - Max Verstappen conquista la pole position in 1'18"792 nel Gran Premio d'Italia 2025 di Formula 1. L'olandese della Red Bull, nonostante un avvio di weekend faticoso, sbaraglia la concorrenza e si piazza davanti alle due McLaren di Lando Norris (+0"077) ed Oscar Piastri (+0"190). Charles Leclerc non riesce a portare la Ferrari in prima fila e deve accontentarsi di un quarto posto a +0"215 da Verstappen; Lewis Hamilton, nonostante il quinto crono, scatterà in decima posizione a causa della penalizzazione da scontare dopo Zandvoort. Guadagneranno una casella, dunque, le due Mercedes di George Russell ed Andrea Kimi Antonelli, che scatteranno rispettivamente quinto e sesto. Completano la top 10 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Fernando Alonso (Aston Martin). "Io ci provo sempre - ha detto Verstappen -. E' sempre molto difficile azzeccare il giro da queste parti con basso carico aerodinamico, in frenata è facile commettere errori. Nel Q3, però, mi sono sentito bene e sono contento dei miei giri. Essere in pole qui è davvero fantastico per noi, la macchina ha funzionato molto bene. Eravamo vicini, ma ci mancava qualcosa. Abbiamo fatto qualche cambiamento che mi ha permesso di spingere di più. Per noi è un grande momento. Le gare in questa stagione sono state più complicate per noi, ma daremo tutto quello che abbiamo", ha concluso il pilota della Red Bull.

