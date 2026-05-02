Pole per Antonelli al Gp di Miami davanti a Verstappen e Leclerc

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il 19enne bolognese taglia il traguardo in 1'...

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il 19enne bolognese taglia il traguardo in 1'27"798 e precede di 0"166 la Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Terza pole consecutiva per il giovane pilota italiano, in testa alla classifica iridata, che rifila ben 0"399 al britannico e compagno di scuderia George Russell, che aprirà la terza fila in quinta piazza. "E' fantastico essere in pole dopo una Sprint difficile - le parole a caldo di Antonelli - La qualifica è stata molto buona, non ero molto entusiasta del primo giro in Q3 ma è bastato per la pole. Mi auguro che la partenza buona arrivi domani e spero di non perdere posizioni. Stiamo cercando di sfruttare al massimo le prestazioni della macchina". Terzo il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 0"345 e quarto il britannico e campione del mondo in carica Lando Norris (McLaren), vincitore della Sprint, a 0"385. Sesto Lewis Hamilton (Ferrari) davanti a Oscar Piastri (McLaren). Completano la top ten Colapinto (Alpine), Hadjar (Red Bull) e Gasly (Alpine). Domani, alle 22 italiane, la gara lunga.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).