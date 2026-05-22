Poggio Arena, provvedimento Comune: "Aprire temporaneamente il passaggio a mare"

Il passaggio, in base all'atto, va definito "alle identiche condizioni del passato"

Gela. L'accesso al mare a Poggio Arena va garantito temporaneamente ai residenti "da via delle Acacie", almeno fino alla definizione del giudizio di merito da parte del Tar Palermo. Il sindaco Terenziano Di Stefano, dopo sopralluoghi sul posto e confronti con residenti e con i privati che stanno realizzando un progetto in quell'area, ha avallato il provvedimento dirigenziale, sulla base di una prima decisione del Tar, che ha a sua volta disposto accertamenti tecnici e dovrà poi pronunciarsi nel merito del ricorso proposto dai residenti. Chi vive nella zona contesta, pure con un presidio permanente, l'accesso chiuso dal privato. Il passaggio, in base al provvedimento, va definito "alle identiche condizioni del passato". La vicenda è molto complessa e tocca un'area lungo la quale sussistono vincoli naturalistici e di tutela. Il provvedimento firmato dal sindaco è stato notificato al legale che rappresenta il privato.