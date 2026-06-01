Poggio Arena, nuova ordinanza: "Completare lavori varco e accesso perimetrale entro 21 giugno"

La nuova ordinanza arriva dopo settimane di ricorsi ed esposti su ogni fronte

Gela. A Poggio Arena, il proprietario dell'area nella quale ricade il passaggio a mare conteso da tempo, entro il 21 giugno, deve completare gli interventi di "miglioramento del varco e di messa in sicurezza del percorso perimetrale". Una nuova ordinanza municipale, firmata dal segretario generale Giovanni Curaba, dirigente ad interim del settore urbanistica e territorio, pone ulteriori oneri a carico del proprietario, che sulla base di un provvedimento del Tar Palermo deve garantire il passaggio a mare, in attesa di ulteriori verifiche tecniche e del giudizio di merito. La nuova ordinanza arriva dopo settimane di ricorsi ed esposti su ogni fronte. Il proprietario dell'area aveva anche comunicato di aver impugnato la prima ordinanza comunale, che adesso viene revocata da quella appena rilasciata sempre da Palazzo di Città. I residenti, che reclamano l'attuazione pratica di quanto disposto da Tar, sono in presidio da settimane. La ditta che si occupa dei lavori per conto del privato, nell'area, ha ufficialmente comunicato che "proseguono i lavori di sostituzione del cancello esistente e di messa in sicurezza dell'area antistante via Delle Acacie, previsti nel permesso di costruire n.119 dell'11 novembre 2025". Il permesso è in variante al primo atto autorizzativo del febbraio 2024. Nell'ordinanza rilasciata, si richiamano i sopralluoghi condotti in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, del personale comunale e della capitaneria di porto. Tra gli esposti presentati anche quelli del gruppo "PeR", che si è pure rivolto al prefetto di Caltanissetta.