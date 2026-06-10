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Poggio Arena, malore per operaio: caso del passaggio a mare oggetto di approfondimenti

Malore per un operaio. Caso ancora oggetto di approfondimenti

A cura di Redazione Redazione
11 giugno 2026 01:47
Poggio Arena, malore per operaio: caso del passaggio a mare oggetto di approfondimenti -
Gela
Attualità
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Gela. Sarebbe stato colto da malore durante i primi interventi per rendere fruibile il passaggio laterale, verso il mare, a Poggio Arena. Un operaio di una ditta privata è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sarebbero stati i suoi stessi compagni di lavoro a portarlo al “Vittorio Emanuele”. Il caso Poggio Arena, martedì, è arrivato in prefettura, a Caltanissetta. Lo stesso prefetto ha richiesto di rendere fruibile e sicuro il passaggio laterale e ci sarà tempo fino al 21 giugno. Intanto, non sono da escludere verifiche parallele delle forze dell'ordine. Ci sarebbero state acquisizioni di atti negli uffici comunali.

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