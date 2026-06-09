Poggio Arena, la mediazione in prefettura: "Percorso alternativo chiuso fino a messa in sicurezza"

In prefettura, c'erano il sindaco Terenziano Di Stefano, Donegani e una rappresentanza dei residenti

Gela. La vicenda di Poggio Arena, questa mattina, è finita in prefettura, a Caltanissetta. Proprio la prefettura ha dato seguito a una richiesta ufficiale di convocazione, avanzata dal gruppo locale “PeR”. Il movimento che fa riferimento al segretario regionale Miguel Donegani sta seguendo la vicenda insieme ai residenti, che da tempo hanno avviato un presidio per ottenere un accesso al mare fruibile, sulla scorta di quanto deciso con un'ordinanza del Tar Palermo. In prefettura, c'erano il sindaco Terenziano Di Stefano, lo stesso Donegani e una rappresentanza dei residenti. Il prefetto ha posto un approccio di mediazione nel tentativo di risolvere una contesa, sfociata già in diversi ricorsi. L'accesso laterale realizzato dal proprietario dell'area va messo in sicurezza, diventando fruibile senza pericoli. Su questo versante, la prefettura ha invitato il sindaco a predisporre una nuova ordinanza, a sua firma. “Il punto di conciliazione è sistemare in modo da rendere agibile il passaggio laterale e nelle more della sistemazione chiudere il cancello. Tutto entro il 21 giugno”, spiega Di Stefano. “Ci tengo a ringraziare il prefetto – sottolinea Donegani – è stato importante il suo interessamento. Si è giunti a un punto chiaro, prevedendo una nuova ordinanza, questa volta a firma del sindaco, per la chiusura del percorso alternativo fino a quando non verrà messo in sicurezza. Il diritto di accesso al mare non può essere negato o limitato”.