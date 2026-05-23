Poggio Arena, Donegani: "Prendiamo atto delle parole del sindaco, continuiamo a vigilare"

La vicenda di Poggio Arena

Gela. Le indicazioni ufficiali fornite dal sindaco Terenziano Di Stefano circa la diatriba in atto sul passaggio verso il mare, a Poggio Arena, per ora placano gli animi, almeno quelli politici. Il segretario “PeR” Miguel Donegani, sulla base di quanto ha spiegato il primo cittadino, attende lunedì per valutare se il proprietario dell'area effettuerà l'apertura per il passaggio. “Prendiamo atto delle dichiarazioni del Sindaco e dell’impegno assunto pubblicamente per il ripristino dell’accesso entro lunedì. Vigileremo affinché alle parole seguano finalmente i fatti, nel pieno rispetto della decisione del Tar e dell’ordinanza comunale già emanata. I residenti attendono da troppo tempo il ripristino di un diritto già riconosciuto. Qualora entro lunedì – dice Donegani - non si proceda concretamente alla riapertura del cancello e al ripristino del percorso originario, provvederemo personalmente a trasmettere agli organi competenti un dossier dettagliato contenente tutta la documentazione della vicenda, inclusi il provvedimento del Tar, l’ordinanza dirigenziale comunale, gli atti relativi alle precedenti concessioni e ogni ulteriore elemento utile ad accertare eventuali responsabilità e omissioni.