“Poesie nel Bosco” incanta Villa Trabia: la poesia lituana prende vita tra natura e bambini

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto tra gli alberi e i sentieri di Villa Trabia “Poesie nel Bosco”, lo spettacolo-camminata immersivo dedicato alla poesia lituana che, nella mattinata di oggi, ha trasformato uno dei parchi più suggestivi della città in un l

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto tra gli alberi e i sentieri di Villa Trabia “Poesie nel Bosco”, lo spettacolo-camminata immersivo dedicato alla poesia lituana che, nella mattinata di oggi, ha trasformato uno dei parchi più suggestivi della città in un luogo di scoperta, ascolto e immaginazione. Due le repliche, alle ore 11 e alle 12.30, che hanno visto protagonisti 56 alunni delle classi 3E, 3F, 4E e 4F dell’istituto comprensivo Politeama di Palermo.

L’iniziativa, promossa dall‘Istituto Lituano di Cultura nell’ambito del programma “Cultura Lituana in Italia 2025-2026”, è stata realizzata in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia e il Consolato Onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana, con il patrocinio del Comune di Palermo e la sponsorizzazione dello studio legale Palmigiano e Associati.

“Poesie nel Bosco” si è rivelato un progetto artistico non convenzionale, ideato dall’organizzazione di arti sceniche lituana “Teatro istorijos”, attiva da otto anni nella creazione di spettacoli innovativi di teatro di oggetti, teatro di strada e drammaturgia contemporanea per il pubblico lituano e internazionale.

L’esperienza si è articolata in otto tappe lungo i percorsi di Villa Trabia, coinvolgendo i giovani spettatori in un itinerario sensoriale e poetico. I bambini hanno esplorato i colori del paesaggio, ascoltato e vissuto le poesie dei grandi autori lituani – tra cui VainiusBakas, Dainius Gintalas, Daiva Cepauskaite, A. A. Jonynas, ValdemarasKukulas, MarcelijusMartinaitis e Antanas Baranauskas – tradotte in italiano e interpretate dagli attori ArturasDubaka e Rasa Kulyte.

Ogni tappa ha offerto oggetti artistici, esperienze sensoriali e attività ludiche e interattive, guidando i partecipanti in una suggestiva scoperta dell'”internet della foresta” e del linguaggio segreto degli alberi. Un percorso capace di unire gioco e riflessione, stimolando nei più piccoli una nuova consapevolezza del rapporto tra uomo e natura.

Lo spettacolo, diretto da Kristina Mauruševciute, con drammaturgia di Diana Ganceviciute, musiche originali di JokubasTulaba, scenografie di Lina Kynaite (adattamento scenografico di Alisa RutaStravinskaite), illustrazioni di ŽanetaJasaityte e costruzione degli oggetti a cura di Audrius Bartninkas, ha restituito un’esperienza artistica corale e immersiva, capace di fondere linguaggi diversi in un racconto unitario e coinvolgente.

“La cultura rappresenta uno strumento fondamentale di dialogo tra i popoli e di reciproca conoscenza – ha dichiarato Alessandro Palmigiano, Console per la Sicilia dal 2009 -. Attraverso iniziative come lo spettacolo-camminata “Poesie nel Bosco”, il Consolato intende promuovere la diffusione della ricchezza artistica e letteraria lituana tra le giovani generazioni siciliane. In questo percorso si inseriscono anche il protocollo di collaborazione tra il Palazzo dei Normanni e il Palazzo dei Granduchi di Lituania, nonché i gemellaggi tra scuole, pensati per favorire scambi educativi e culturali sempre più strutturati. La collaborazione con l’Istituto Lituano di Cultura, l’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia e le istituzioni locali, in particolare il Comune di Palermo, gemellato con il Comune di Vilnius, testimonia la volontà di costruire una rete stabile di relazioni tra i nostri territori. La presenza del Consolato sul territorio vuole così tradursi in azioni concrete, capaci di rafforzare nel tempo i rapporti di amicizia e cooperazione tra le nostre comunità”.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio calendario nazionale che, per tutto il 2026, propone un viaggio nella cultura lituana attraverso l’Italia, con mostre, festival, concerti e spettacoli.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).