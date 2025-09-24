Pnrr, Foti “Il Governo ha raggiunto tutti gli obiettivi”

ROMA (ITALPRESS) - "Fino a prova contraria a questo Governo gli obiettivi li ha raggiunti tutti. Noi non abbiamo contabilizzato gli acconti". Così il ministro per gli Affari Europei, Pnrr e politiche...

ROMA (ITALPRESS) - "Fino a prova contraria a questo Governo gli obiettivi li ha raggiunti tutti. Noi non abbiamo contabilizzato gli acconti". Così il ministro per gli Affari Europei, Pnrr e politiche di coesione Tommaso Foti nel corso del question time alla Camera. "Ad oggi sono attivi 447mila progetti tutti finanziati. C'è stato un aumento di oltre 130mila progetti finanziati rispetto alla mia ultima comunicazione: 294mila sono stati conclusi, 28mila sono in fase di conclusione e 109mila sono in fase di esecuzione in ragione anche della complessità dei progetti stessi. Per quanto riguarda i ritardi, consultando le banche i dati si può facilmente ricavare che ad oggi sono impegnati dei 194,4 miliardi ben 192 miliardi, pari cioè al 99,8%", ha aggiunto.

Nel Pnrr "la missione 6", quella sulla salute, "dipende quasi in via esclusiva dalle regioni. Il 6 marzo è stata fatta una cabina di regia con i presidenti delle regioni Per chiedere a che punto erano su vari interventi tra cui case e ospedali di comunità. C'è stato detto: 'non preoccupatevi, gli obiettivi li raggiungiamo tuttì. Non è che si possono aprire incidenti istituzionali a fronte di presidenti e assessori che si assumono la responsabilità di dire che gli obiettivi saranno raggiunti tutti", ha concluso Foti

