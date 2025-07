Pli, elezione Trufolo: Scuvera ai liberali, "valori comuni nella coalizione di centrodestra"

Lo scorso anno, la lista presentata per le amministrative, al primo turno nell'alleanza che prese le distanze dal centrodestra ufficiale, non sortì grandi effetti per i liberali, che provano a rilanciarsi

Gela. Ogni supporto in più alla coalizione è sempre ben accetto. Così, sia i civici del sindaco Di Stefano sia il centrodestra, guardano all'elezione a segretario nazionale Pli di Grazio Trufolo. Dopo "Una Buona Idea", è il parlamentare Ars di Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera a congratularsi con Trufolo e a richiamare l'importanza di una collocazione dei liberali nel centrodestra. Lo scorso anno, la lista presentata per le amministrative, al primo turno nell'alleanza che prese le distanze dal centrodestra ufficiale, non sortì grandi effetti per i liberali, che provano a rilanciarsi. "Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni a Grazio Trufolo per la sua elezione a segretario nazionale del Partito Liberale Italiano. Un incarico prestigioso, che assume un valore ancora più significativo perché a ricoprirlo è un uomo di Gela, profondo conoscitore del nostro territorio e delle sue esigenze. In un momento in cui il centrodestra è chiamato a rafforzare la propria coesione e a valorizzare tutte le energie migliori del Paese, l’elezione di Trufolo rappresenta un segnale chiaro: i nostri territori possono e devono essere protagonisti. Il suo impegno e il suo radicamento nella realtà locale potranno contribuire a rafforzare la presenza della coalizione nel cuore della Sicilia, in un'area che ha bisogno di risposte serie e concrete. Come esponente di Fratelli d’Italia e rappresentante delle istituzioni regionali, guardo con favore a una crescita politica che parte dal basso e che si inserisce nel solco dei valori liberali, identitari e patriottici su cui si fonda l’azione del nostro governo nazionale e regionale. Sono certo che questa nuova responsabilità sarà esercitata con equilibrio e con spirito di collaborazione all’interno della coalizione. A Grazio Trufolo i migliori auguri di buon lavoro: la sua elezione può essere un’occasione per dare nuova centralità a Gela, alla provincia di Caltanissetta e al progetto di rilancio del centrodestra in Sicilia", commenta Scuvera.