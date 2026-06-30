Pizzaiolo di Capo d’Orlando ucciso a Reggio Emilia, un arresto

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, sarebbe entrato chiedendo l'ennesima pizza gratis. Al rifiuto del pizzaiolo lo avrebbe accoltellato.

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – E’ stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato l’uomo che, la notte scorsa, ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. E’ successo alla pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d’Italia, nella zona sud della città, non lontano dall’ospedale. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l’omicida.

Il pizzaiolo era originario di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da vent’anni la pizzeria. La sorella Antonella è ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova. Pare fosse un cliente abituale il presunto omicida. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, uno straniero, sarebbe entrato chiedendo l’ennesima pizza gratis. Al rifiuto del pizzaiolo lo avrebbe accoltellato.

– Foto di repertorio ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).