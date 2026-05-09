"Più spazi di coworking per i lavoratori che decideranno di ritornare", mozione di "Una Buona Idea"
Spazi di coworking che potrebbero essere le nuove sedi di lavoro per chi da altre Regioni decidesse di ritornare in città e sul territorio. “Macchitella lab” potrebbe già offrire possibilità di questo tipo
Gela. Predisporre spazi di coworking per incentivare il ritorno in città e più in generale in Sicilia dei giovani che lavorano per società che hanno predisposto lo smart working, senza una presenza fisica nelle sedi aziendali. Una mozione in tal senso è stata predisposta dai consiglieri comunali di “Una Buona Idea”, Giovanni Giudice, Floriana Cascio, Davide Sincero e Rosario Faraci. “Abbiamo accolto una proposta giunta dal gruppo provinciale di “Spazio Civico” - spiegano i consiglieri - in riferimento alla creazione di spazi di coworking. Il corpo della mozione prevede la creazione di spazi di coworking per consentire alle aziende di usufruire di postazioni per i loro lavoratori in smart working. Anche la Regione Siciliana ha condiviso questa idea creando una misura, "South Working Sicilia", volta a concedere fino a 30 mila euro alle aziende che decideranno di far lavorare i propri dipendenti, residenti in Sicilia, nella loro Regione. La misura e la mozione hanno lo scopo di consentire ai nostri ragazzi di ritornare in Sicilia”. Per questo motivo, viene chiesto al sindaco e all'amministrazione di creare spazi di coworking che potrebbero essere le nuove sedi di lavoro per chi da altre Regioni decidesse di ritornare in città e sul territorio. “Macchitella lab” potrebbe già offrire possibilità di questo tipo.