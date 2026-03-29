Più forte della pioggia e di Lehecka, Sinner vince a Miami: è Sunshine Double

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un temporale di nome Jannik Sinner si abbatte su Miami. Nove anni dopo Roger Federer, tocca a al 24enne altoatesino centrare il "Sunshine Double": l'azzurro non si la...

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un temporale di nome Jannik Sinner si abbatte su Miami. Nove anni dopo Roger Federer, tocca a al 24enne altoatesino centrare il "Sunshine Double": l'azzurro non si lascia scappare l'occasione di scrivere un'altra pagina di storia e, due settimane dopo il successo di Indian Wells, conquista per la seconda volta in carriera il "Miami Open". Campione nel 2024 e costretto a saltare la scorsa edizione per il caso clostebol, Sinner gestisce da fuoriclasse la lunga attesa determinata dalla pioggia - circa tre ore complessive - e regala un'altra grande prestazione nella finale sul cemento dell'Hard Rock Stadium, mandando al tappeto anche Jiri Lehecka. Il ceco, numero 22 del mondo e grande rivelazione del torneo, prova come può a opporsi ma alla fine capitola sotto i colpi della Volpe Rossa: 6-4 6-4 dopo 93 minuti di gioco. La finale inizia con largo ritardo e Lehecka, arrivato fin qui senza perdere mai il servizio, si fa strappare la battuta già al secondo turno. Nel quarto gioco potrebbe rifarsi (0-40) ma Sinner infila cinque punti consecutivi e lo tiene a distanza, conducendo in porto il set dopo aver sfiorato un altro break. Col ceco al servizio in apertura di secondo parziale (15-30) torna a piovere su Miami, si riparte dopo 88 minuti e alla ripresa il 24enne originario di Mlada Boleslav si presenta più aggressivo, anche a costo di correre qualche rischio in più. Il campione azzurro ha diverse chance per spezzare l'equilibrio e alla fine riesce a farlo al nono gioco, un break che gli spiana la strada verso il titolo. "Le finali sono sempre difficili, ho cercato di rimanere solido, il campo era molto pesante - confessa Jannik - E' stato un incredibile swing, non avrei mai pensato di fare il "Sunshine Double", è molto difficile da ottenere, ma ho lavorato tanto per trovarmi in questa situazione e sono contento di tornare a casa con due trofei". Sinner - con tanto di dedica a Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, gli altri volti vincenti della domenica italiana - diventa inoltre il primo giocatore a centrare l'accoppiata Indian Wells-Miami senza perdere nemmeno un set e con il match di oggi salgono a 34 i parziali consecutivi vinti nei Masters 1000, una striscia iniziata dopo il ritiro al terzo turno di Shanghai contro Griekspoor lo scorso 5 ottobre, al terzo set. E ancora: considerato il trionfo a Parigi, Sinner diventa il terzo tennista di sempre a imporsi in tre Masters 1000 consecutivi, come solo Djokovic e Nadal. Il 24enne altoatesino - che prima di oggi aveva battuto tre volte su tre Lehecka e senza mai concedere set - sale inoltre a quota 26 titoli nel circuito maggiore a fronte di 35 finali disputate, senza contare l'affermazione alle Next Gen Atp Finals 2019.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).