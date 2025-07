Più cestini per i rifiuti in città, Giorrannello: "Segnale positivo"

Era stata approvata una mozione

Gela. Più cestini per i rifiuti, in città. Il numero sta crescendo sulla scorta di una mozione approvata dall'assise civica. "Grazie a una mozione recentemente presentata, l’amministrazione comunale ha dato seguito a un importante intervento per il decoro urbano: la collocazione di nuovi cestini portarifiuti in diverse aree della città. L’obiettivo è chiaro: incentivare il senso civico e migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. Gli effetti sono già visibili. A Macchitella sono stati installati i primi cestini, seguiti da altri lungo il corso principale, mentre ulteriori installazioni sono previste nei punti strategici in cui se ne avverte la maggiore necessità. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Ghelas, Impianti e l’amministrazione comunale, a dimostrazione di quanto il gioco di squadra tra enti e uffici possa tradursi in risultati concreti e tangibili per i cittadini. Con questo intervento, l’amministrazione conferma il proprio impegno verso una città più ordinata, attenta all’ambiente e al benessere collettivo", dice il consigliere Giorrannello.