Più alberi in città e manutenzione verde da esternalizzare: Cafà, "rifacimento facciate con compensazioni"

Il consigliere porterà in aula due interrogazioni

Gela. Più aree, soprattutto quelle delle opere Pnrr, con alberi e verde. Il consigliere comunale di “Controcorrente” Paolo Cafà chiederà all'amministrazione comunale, per il tramite di un'interrogazione, di avere riscontri sulla possibilità di piantumare alberi anche in aree limitrofe al centro storico, per renderle maggiormente ombreggianti e soprattutto nel periodo estivo meno esposte alle temperature sempre più elevate. Al contempo, il consigliere ritiene che la manutenzione del verde possa essere un servizio da esternalizzare, viste le difficoltà di personale che affronta la municipalizzata Ghelas. Per Cafà, inoltre, il decoro urbano deve arrivare da interventi su immobili ancora senza vere facciate, che sono collocati in aree di pregio, come quelle a ridosso dell'ex orto Pasqualello e dell'ex orto Fontanelle, oggi punti urbani riqualificati con i progetti Pnrr del programma “Qualità abitare”. Secondo il consigliere, una parte delle compensazioni Eni, che hanno comunque destinazioni vincolate, potrebbe essere destinata a un programma di rifacimento di prospetti e facciate, in stile “norvegese” o secondo lo skyline diffuso nella zona ligure delle “cinque terre”. Anche questo tema sarà oggetto di un'interrogazione.