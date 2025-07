Pista di atletica, c'è il nulla osta dall'istituto "Fermi" per le aree da utilizzare

Saranno messe a disposizione le aree del plesso “Fermi”, a Marchitello

Gela. Intorno all'impiantistica sportiva, l'amministrazione comunale sta cercando di portare avanti progetti considerati basilari, anche dal punto di vista programmatico. E' stato presentato il progetto per i lavori nello stadio “Presti”, area nella quale è già in corso il cantiere della nuova palestra, coperto con fondi di “Qualità abitare”. Un altro iter sul quale il focus rimane sempre attivo è quello della pista di atletica. Dopo varie interlocuzioni, è arrivato il “nulla osta” della dirigente dell'istituto “Majorana”, Carmelinda Bentivegna. Saranno messe a disposizione le aree del plesso “Fermi”, a Marchitello. La dirigente ha comunque fatto presente che i progetti già attivati in quelle e nelle aree limitrofe vanno salvaguardati e ci saranno valutazioni più dettagliate da definire. E' stato rilasciato un sì che riguarda aree di proprietà del Libero Consorzio di Caltanissetta, destinate a essere concesse al Comune, così da avviare i lavori della nuova pista di atletica, su un totale di diecimila metri quadrati. L'assessore al ramo Peppe Di Cristina, il consigliere comunale e provinciale dem Antonio Cuvato, insieme al sindaco Terenziano Di Stefano, già dallo scorso anno hanno sviluppato ogni tentativo per chiudere prima possibile la fase burocratica e autorizzativa.