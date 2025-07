Pirandello al Teatro Garibaldi: "Il Berretto a Sonagli" in scena a Piazza Armerina

Turi Amore cura la regia de Il Berretto a Sonagli, interpretando e trasmettendo i temi chiave di Pirandello sul palco del Teatro Garibaldi.

Piazza Armerina. Domani alle 21, il teatro Garibaldi di Piazza Armerina ospiterà Il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello, nell’ambito della Rassegna Nazionale 2025 "Tra prosa e musica". Lo spettacolo sarà presentato dalla Nuova Compagnia Sipario e diretto da Turi Amore, con un’interpretazione focalizzata sui temi chiave dell’opera.

Sul palco si alterneranno Federica Amore, Santo Di Natale, Mirella Petralia, Raffaele Costanzo, Carmela Trovato e Adele Ferlito, impegnati a restituire la dinamica dei personaggi pirandelliani. La rappresentazione si inserisce in un contesto che esplora il rapporto tra individuo e società, mettendo in luce le contraddizioni e i meccanismi della comunicazione interpersonale.

L’evento è in programma per mercoledì 18 giugno alle 21 presso il teatro Garibaldi. Un’occasione per approfondire l’eredità teatrale di Pirandello attraverso una nuova interpretazione della sua opera.