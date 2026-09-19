Pioggia e allagamenti, chiuso un tratto del lungomare: sindaco sul posto, verifiche in varie aree
Il sindaco e i tecnici stanno effettuando sopralluoghi nelle aree più colpite dagli allagamenti
A cura di Redazione
19 settembre 2026 16:08
Gela. È stato momentaneamente chiuso al traffico il tratto del lungomare Federico II di Svevia, compreso tra gli uffici della capitaneria di porto e la bretella Borsellino. Il sindaco Terenziano Di Stefano è arrivato sul posto e le operazioni per eventuali soccorsi sono in atto. È stato attivato il Centro operativo comunale. Il sindaco e i tecnici stanno effettuando sopralluoghi nelle aree più colpite dagli allagamenti.