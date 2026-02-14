Piogge e forti venti, domani in città allerta gialla: "Massima attenzione nelle zone più a rischio"

Si raccomanda la massima collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il Comune invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti

Gela. In riferimento all’Avviso Regionale della Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, per la giornata di domenica 15 febbraio è stata diramata allerta gialla (livello di Attenzione). Sono previste condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento, con possibili criticità localizzate sul territorio comunale. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti, in particolare nelle aree dove potrebbero verificarsi accumuli di acqua e fango sulla carreggiata o criticità legate al deflusso delle acque piovane.

Prestare particolare attenzione nelle seguenti zone:

• via Butera

• via Settefarine

• Spinasanta

• via Venezia

• Borgo Manfria

• ingresso AIAS

• aree in prossimità di torrenti e canali di scolo

Si raccomanda inoltre prudenza lungo tutto il litorale gelese, dove potrebbero verificarsi condizioni di mare mosso e raffiche di vento.

A causa del vento previsto:

• evitare di sostare sotto alberi, pali, cartellonistica o strutture temporanee;

• prestare attenzione alla possibile caduta di rami o oggetti;

• limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo.

La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti di autoprotezione previsti dai piani comunali di Protezione Civile.

Si raccomanda la massima collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti. Il Comune invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti.