''Pink october' approda a Gela con un evento dedicato alla salute femminile

Presentata l’iniziativa dedicata alla salute femminile, in programma domenica 26 ottobre all’Ex Convento delle Suore Benedettine.

Gela. Si è tenuta ieri mattina, alla presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, la conferenza stampa di presentazione di “Pink October – Awareness Event 2025”, la manifestazione organizzata dall’APS Cambiamenti in occasione del mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L’evento, in programma domenica 26 ottobre presso l’Ex Convento delle Suore Benedettine di Gela, rappresenta un importante momento di confronto, sensibilizzazione e impegno civile per promuovere la cultura della prevenzione e della salute femminile.

Realizzato con il gratuito patrocinio del Comune di Gela, dell’ASP di Caltanissetta, dell’Ordine degli Avvocati di Gela, dell’AIRC, di Save The Woman, dell’Ordine dei Medici di Caltanissetta, della FARC e dell’ADOS, l’evento vede inoltre il sostegno di numerose realtà locali, tra cui Banca Mediolanum, Centro Ortopedico Aliotta, A.I.A.S. Gela e Santa Barbara Hospital.

Il programma prevede, dalle 18:00 alle 19:30, un Awareness Talk con la partecipazione di esperti del settore sanitario Giuseppe Di Martino, Roberto Valenza, Francesca Guttadauro e Giusi Antoci moderato da Alessandro Guarnera, con i saluti istituzionali delle autorità cittadine. A seguire, dalle 19:30 alle 23:30, un aperitivo sociale con intrattenimento musicale curato dalla “consolle rosa” di Maria Grazia Vinciguerra e Ivana, accompagnato dalle creazioni gastronomiche di Cucina di Coulture e dai vini di Catalano Viticoltori.

Nel corso della conferenza, il presidente dell’APS Cambiamenti, Giuseppe Perna, ha sottolineato:

“Con Pink October vogliamo ribadire quanto la prevenzione rappresenti un valore sociale prima ancora che sanitario. La conoscenza e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per salvare vite e costruire una comunità più attenta e solidale.” L’iniziativa si propone di unire informazione, comunità e speranza, ricordando che la prevenzione è il primo passo per salvaguardare la salute di ogni donna.