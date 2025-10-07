Quotidiano di Gela

Pietro Ivan Maravigna è stato eletto componente della Corte dei conti

PALERMO (ITALPRESS) – Pietro Ivan Maravigna è stato scelto dai deputati dell'Ars per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana. L'avvocato catanese Maravigna è stato eletto a scrutinio segreto.

07 ottobre 2025 20:29
Sicilia
Italpress
Regione
PALERMO (ITALPRESS) – Pietro Ivan Maravigna è stato scelto dai deputati dell’Ars per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana. L’avvocato catanese Maravigna è stato eletto a scrutinio segreto. Ha ottenuto 37 voti su 65 espressi.

