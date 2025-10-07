Pietro Ivan Maravigna è stato eletto componente della Corte dei conti
07 ottobre 2025
07 ottobre 2025 20:29
PALERMO (ITALPRESS) – Pietro Ivan Maravigna è stato scelto dai deputati dell’Ars per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana. L’avvocato catanese Maravigna è stato eletto a scrutinio segreto. Ha ottenuto 37 voti su 65 espressi.
