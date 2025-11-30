Quotidiano di Gela

Piazza Russello, striscione contro la rimozione dei giochi

In giornata, uno striscione è stato collocato proprio nell'area giochi di piazza Russello, zona che necessita di interventi

30 novembre 2025 19:54
Gela. L'amministrazione comunale, direttamente attraverso il sindaco Terenziano Di Stefano, ha già spiegato che i giochi da piazza Russello verranno rimossi esclusivamente per consentire gli interventi di riqualificazione. Verranno, temporaneamente, ricollocati sul lungomare. In giornata, uno striscione è stato collocato proprio nell'area giochi di piazza Russello, zona che necessita di interventi. “Nessuno può togliere il diritto al gioco” è riportato sullo striscione, che chiaramente contesta la decisione di rimuovere i giochi.

In foto lo striscione collocato in piazza Russello

