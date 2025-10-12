Quotidiano di Gela

Piazza Russello ancora presa di mira dai vandali, fuoco a una delle palme

Fiamme in piazza Russello

A cura di Redazione Redazione
12 ottobre 2025 16:11
Piazza Russello ancora presa di mira dai vandali, fuoco a una delle palme -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Non è la prima volta che accade. Anche ieri sera, qualcuno ha deciso di dare alle fiamme una delle palme di piazza Russello, area che necessita di una riqualificazione ma che troppo spesso è presa di mira dai vandali. Le fiamme, come già accaduto una settimana fa, erano ben visibili dalla strada. Chiaramente, il fuoco non può che arrecare ancora più danni, in un'area che invece dovrebbe fruita dai più piccoli e dalle famiglie.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela