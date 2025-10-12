Piazza Russello ancora presa di mira dai vandali, fuoco a una delle palme

Fiamme in piazza Russello

Gela. Non è la prima volta che accade. Anche ieri sera, qualcuno ha deciso di dare alle fiamme una delle palme di piazza Russello, area che necessita di una riqualificazione ma che troppo spesso è presa di mira dai vandali. Le fiamme, come già accaduto una settimana fa, erano ben visibili dalla strada. Chiaramente, il fuoco non può che arrecare ancora più danni, in un'area che invece dovrebbe fruita dai più piccoli e dalle famiglie.