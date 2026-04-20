Piazza Antonietta Aldisio, parte bonifica: "Saranno eliminate anche strutture pericolanti"

I residenti, più volte, hanno segnalato il degrado della zona, che era stata pensata come spazio per chi vive nel quartiere

Gela. La vicenda era finita anche in consiglio comunale, su iniziativa dell'esponente leghista Antonella Di Benedetto, l'amministrazione comunale aveva in procinto di intervenire e questa mattina sono iniziati i lavori di bonifica e messa in sicurezza in piazza Antonietta Aldisio, a Villaggio Aldisio. Gli operai, con le attività dell'azienda Chimera, si occuperanno della manutenzione, della bonifica delle fontane e dell'eliminazione delle strutture pericolanti. Con il tempo, l'area è stata trasformata in discarica, con l'abbandono di rifiuti di ogni tipo, anche speciali. Questa mattina, l'assessore Giuseppe Fava, il consigliere Di Benedetto, gli operai e una delegazione del comitato dell'area urbana, presieduto da Gabriele Bue', hanno preso contezza di ciò che ci sarà da fare e dei primi interventi, che proseguiranno. I residenti, più volte, hanno segnalato il degrado della zona, che era stata pensata come spazio per chi vive nel quartiere. "Gli interventi proseguiranno anche in altre aree - dice l'assessore Fava - spero che tutti comprendano che gli spazi pubblici vanno tutelati e non trasformati in discariche". Il consigliere Di Benedetto ha ribadito l'esigenza di decoro e pulizia in tante zone della città, a partire da quella di piazza Antonietta Aldisio.