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Piazza Antonietta Aldisio, parte bonifica: "Saranno eliminate anche strutture pericolanti"

I residenti, più volte, hanno segnalato il degrado della zona, che era stata pensata come spazio per chi vive nel quartiere

A cura di Redazione Redazione
20 aprile 2026 14:36
Piazza Antonietta Aldisio, parte bonifica: "Saranno eliminate anche strutture pericolanti" -
Gela
Attualità
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Gela. La vicenda era finita anche in consiglio comunale, su iniziativa dell'esponente leghista Antonella Di Benedetto, l'amministrazione comunale aveva in procinto di intervenire e questa mattina sono iniziati i lavori di bonifica e messa in sicurezza in piazza Antonietta Aldisio, a Villaggio Aldisio. Gli operai, con le attività dell'azienda Chimera, si occuperanno della manutenzione, della bonifica delle fontane e dell'eliminazione delle strutture pericolanti. Con il tempo, l'area è stata trasformata in discarica, con l'abbandono di rifiuti di ogni tipo, anche speciali. Questa mattina, l'assessore Giuseppe Fava, il consigliere Di Benedetto, gli operai e una delegazione del comitato dell'area urbana, presieduto da Gabriele Bue', hanno preso contezza di ciò che ci sarà da fare e dei primi interventi, che proseguiranno. I residenti, più volte, hanno segnalato il degrado della zona, che era stata pensata come spazio per chi vive nel quartiere. "Gli interventi proseguiranno anche in altre aree - dice l'assessore Fava - spero che tutti comprendano che gli spazi pubblici vanno tutelati e non trasformati in discariche". Il consigliere Di Benedetto ha ribadito l'esigenza di decoro e pulizia in tante zone della città, a partire da quella di piazza Antonietta Aldisio.

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