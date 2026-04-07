Piazza Antonietta Aldisio, dopo interrogazione partono i lavori di pulizia

Gli interventi nella piazza a Villaggio Aldisio prossima settimana

Gela. I sopralluoghi nelle aree cittadine che necessitano di interventi di pulizia e manutenzione, questa mattina, hanno riguardato anche la zona di piazza Antonietta Aldisio. Le condizioni di degrado, segnalate dai residenti, erano già state oggetto di un'interrogazione presentata dal consigliere della Lega Antonella Di Benedetto, che questa mattina, insieme all'assessore all'ambiente Giuseppe Fava, è stata sul posto. "Si è preso atto delle condizioni attuali di questa area - dice Di Benedetto - dalla prossima settimana si procederà con interventi di bonifica e pulizia. È un'area che va restituita al quartiere e ai residenti". L'amministrazione comunale ha tutta l'intenzione, nonostante le difficoltà finanziarie dovute al dissesto, di procedere con attività di pulizia e manutenzione di zone che troppo spesso vengono trasformate in discariche a cielo aperto.