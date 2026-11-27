Via libera Piattaforma rifiuti speciali anche pericolosi, da Regione ok proroga compatibilità ambientale

Il quantitativo annuo autorizzato, già con precedente provvedimento di Valutazione di incidenza ambientale, è di 219 mila tonnellate

Gela. Il provvedimento di compatibilità ambientale, prorogato per altri due anni. L'assessorato regionale territorio e ambiente lo ha stabilito per l'impianto di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, avviato ormai da tempo nell'isola 15 della bioraffineria Eni. Lo start del sistema si ebbe con l'investimento della società Petroltecnica. L'impianto è stato successivamente volturato in favore dell'azienda locale Sirigenera. “Lo scopo principale della piattaforma è il recupero di rifiuti dai quali ottenere materiali riutilizzabili in attività quali riempimenti, sottofondi stradali e copertura di discariche. A regime – si legge nel parere favorevole rilasciato dalla commissione tecnica specialistica - l’impianto effettua: gestione e trattamento di rifiuti solidi e fangoso-palabili mediante bioremediation; soil washing di terreni e rocce contaminati da sostanze organiche e inorganiche; desorbimento termico di terreni e fanghi contaminati; inertizzazione-stabilizzazione con leganti idraulici; trattamento di macerie da costruzione e demolizione; trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi con successivo scarico della parte acquosa nel collettore fognario consortile”. Il quantitativo annuo autorizzato, già con precedente provvedimento di Valutazione di incidenza ambientale, è di 219 mila tonnellate: 121.500 tonnellate per rifiuti non pericolosi e 97.500 tonnellate per quelli pericolosi. Secondo la commissione e l'assessorato, che ha rilasciato il decreto di proroga, sussistono tutte le condizioni ambientali dettate dalla normativa in materia. La proroga varrà fino al giugno del prossimo anno. Il ciclo della piattaforma polivalente, nell'isola 15, è attualmente in essere. “Residuano da completare il piazzale dell’area esterna D (già iniziato e attualmente in stand-by), con i relativi sottoservizi e baie di stoccaggio, e la linea di trattamento B1-desorbimento termico, non ancora realizzata dalla precedente gestione”, si legge inoltre nel parere della commissione. La prima procedura favorevole di Via risale a undici anni fa. Il decreto di proroga, appena pubblicato, è stato firmato direttamente dall'assessore regionale territorio e ambiente, Giusi Savarino.