Piantedosi “Grave sottovalutare appelli alla rivolta sociale”

ROMA (ITALPRESS) - Se c'è stata una regia dietro gli scontri alle recenti manifestazioni "lo accerteranno gli inquirenti, ma credo che ci sia stata una sottovalutazione e la cosa non è meno grave: lan...

06 ottobre 2025 19:05
ROMA (ITALPRESS) - Se c'è stata una regia dietro gli scontri alle recenti manifestazioni "lo accerteranno gli inquirenti, ma credo che ci sia stata una sottovalutazione e la cosa non è meno grave: lanciare di continuo appelli alla piazza, alla rivolta sociale o, peggio ancora, sottovalutare la partecipazione di alcuni gruppi". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Cinque Minuti su Rai1.

"La nostra storia ci insegna: non bisogna mai sottovalutare che quando ci sono gruppi così estesi di antagonisti c'è una stratificazione di atteggiamenti che vogliono il pretesto per innalzare il livello dello scontro - ha aggiunto -. Il rischio c'è sicuramente, ecco perchè c'è bisogno che tutte le istituzioni democratiche siano concordi nel non innescare la miccia".

