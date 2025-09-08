Piantedosi “Attentati? Non ci risulta, ma attenti a emulazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Sul rischio di attentati non abbiamo indizi imminenti: bisogna tenere tranquilla la popolazione, ma al contempo evitare azioni di emulazione". Lo afferma il ministro dell'Interno,...

ROMA (ITALPRESS) - "Sul rischio di attentati non abbiamo indizi imminenti: bisogna tenere tranquilla la popolazione, ma al contempo evitare azioni di emulazione". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Quarta Repubblica. "Qualcuno potrebbe vivere la suggestione di riproporre in Occidente atti come quello di stamattina a Gerusalemme: c'è una discussione molto estrema e radicalizzata, servono discorsi seri e responsabili facendo attenzione ai toni", sottolinea Piantedosi.

- foto Ipa agency -

(ITALPRESS).