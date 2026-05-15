Piano per il decoro urbano, affidamento a Ghelas per interventi in città

L'affidamento autorizzato dalla giunta ammonta a 148 mila euro

Gela. Nel piano generale attivato per il decoro e la pulizia delle aree cittadine, l'amministrazione comunale si affida ancora all'in house Ghelas multiservizi. La giunta ha varato un atto che assegna alla società amministrata da Guido Siragusa servizi di intervento per l'eliminazione del verde incolto, sia in aree pubbliche sia in aree private, per la messa in sicurezza e per prevenire possibili cadute di rami o alberi. Un'azione complessiva che Ghelas dovrà attuare con proprio personale. La società, che risente di una quota di addetti ridotta ai minimi, nei mesi precedenti ha operato attraverso giardinieri assunti a tempo determinato, nei limiti delle somme disponibili. L'affidamento autorizzato dalla giunta ammonta a 148 mila euro. Lo scorso anno venne formalizzata una decisione analoga. Nonostante le interpretazioni contrastanti circa il mandato, in essere, del manager Ghelas, il sindaco e gli assessori confidano nell'azienda affinché possa dare un supporto negli interventi per la pulizia e il decoro urbano, a ridosso della stagione estiva.