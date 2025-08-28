Piana Marina, un'altra tartaruga morta: si allunga la moria
Ieri, un'altra era stata ritrovata morta e con resti di reti da pesca addosso
A cura di Redazione
Gela. E' il terzo caso, in pochi giorni, sempre nella stessa area, a Piana Marina. Questa mattina, i bagnanti hanno ritrovato una tartaruga morta, finita sull'arenile. Ancora una volta, ci sono state le segnalazioni di rito ma la tartaruga era già priva di vita. Ieri, un'altra era stata ritrovata morta e con resti di reti da pesca addosso.