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Petroliera colpita da tre proiettili nello Stretto di Hormuz, nessuna vittima

ROMA (ITALPRESS) - Una petroliera è stata colpita da tre proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo Stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a ci...

A cura di Redazione Redazione
01 settembre 2026 08:30
Petroliera colpita da tre proiettili nello Stretto di Hormuz, nessuna vittima -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Una petroliera è stata colpita da tre proiettili non identificati mentre era impegnata nel transito in uscita dallo Stretto di Hormuz, al largo dell'Oman. L'episodio è avvenuto a circa 17 miglia nautiche a est di Khasab, nell'enclave omanita di Musandam. A riferire l'incidente è la UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Secondo le prime informazioni, non si registrano vittime nè conseguenze ambientali. Le autorità hanno avviato un'indagine sull'accaduto. L'UKMTO ha inoltre invitato le navi in transito nell'area a procedere con cautela e a segnalare eventuali attività sospette. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 01 settembre 2026

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