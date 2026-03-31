Pesce palla maculato nelle acque locali, "attenzione è estremamente tossico"

Se pescato, maneggiarlo con estrema cautela e avvisare immediatamente le autorità sanitarie locali

Gela. Il pesce palla maculato individuato nelle acque locali e già segnalato occasionalmente nel bacino Mediterraneo. Dalla capitaneria di porto fanno sapere che la sua presenza desta particolare preoccupazione poiché, oltre a rappresentare una minaccia per gli ecosistemi marini locali, può essere un pericolo anche per la salute umana a causa della sua estrema tossicità. Considerata la pericolosità si raccomanda la massima attenzione. Se pescato, maneggiarlo con estrema cautela e avvisare immediatamente le autorità sanitarie locali. Se si hanno dubbi sulla specie, non consumarla. È distinguibile per la sua pelle liscia (senza squame) di colore grigio/argento sul dorso, maculato di scuro, e bianco sul ventre. In caso di cattura o avvistamento, si invita a scattare una foto e segnalare la presenza alle autorità sanitarie locali e per conoscenza alla capitaneria di porto. Tra le specie più pericolose, anche il pesce scorpione e quello coniglio.