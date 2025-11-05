Personale, carichi di lavoro sempre maggiori e servizi a rischio: "Asp procederà a ricognizione"

Il sindacato continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del confronto, affinché gli impegni si traducano in risultati tangibili e la gestione delle risorse umane avvenga secondo criteri di trasparenza, equità e valorizzazione del personale

Caltanissetta. Si è svolto oggi presso la Direzione Generale dell’Asp di Caltanissetta l’incontro richiesto con urgenza dalla Fp-Cgil e dalla Cgil di Caltanissetta per affrontare le criticità legate alla distribuzione del personale e ai carichi di lavoro nei diversi presidi e servizi dell’Azienda sanitaria. La Fp-Cgil ha rappresentato le numerose segnalazioni pervenute dal personale medico, sanitario e tecnico, che denunciano squilibri nella distribuzione delle risorse umane e condizioni di lavoro sempre più gravose, con ripercussioni sulla continuità assistenziale, sulla qualità dei servizi e sulla sicurezza degli operatori. L’organizzazione sindacale ha ribadito la necessità di un intervento immediato per riequilibrare le assegnazioni del personale, tutelare il benessere dei lavoratori e garantire ai cittadini servizi efficienti e di qualità. La Direzione dell’Asp, preso atto delle criticità evidenziate, ha comunicato la volontà di procedere a una ricognizione complessiva della dotazione organica e a una revisione della distribuzione del personale sulla base delle effettive esigenze operative, manifestando disponibilità ad avviare un confronto permanente con le organizzazioni sindacali. La Fp-Cgil e la Cgil di Caltanissetta accolgono positivamente l’apertura al dialogo, ma sottolineano che la situazione richiede azioni concrete e tempestive, soprattutto nei reparti e servizi in maggiore sofferenza. Il sindacato continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del confronto, affinché gli impegni si traducano in risultati tangibili e la gestione delle risorse umane avvenga secondo criteri di trasparenza, equità e valorizzazione del personale. La Direzione si è impegnata a riconvocare la Fp-Cgil non appena saranno disponibili i dati necessari per proseguire il lavoro di analisi e revisione. Lo hanno riferito il segretario confederale Cgil Rosanna Moncada e quello generale della Fp-Cgil Sandro Pagaria.