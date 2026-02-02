Perna: "Rilancio turistico? Regione oscura la città, solo un video alla Bit"

"La città non avrà lo spazio che meriterebbe", dice Perna

Gela. Turismo e archeologia ma la città è assente dalle grandi rassegne come la Bit di Milano e la Regione non fa nulla per metterla in risalto. "In questi giorni assistiamo ad annunci trionfalistici sul turismo e sulla cultura legati alla partecipazione della Sicilia alla Borsa Internazionale del Turismo. Si parla di “nave greca”, di Museo del mare, di vetrine e di opportunità. Ma una domanda resta inevasa: perché nel padiglione Sicilia alla Bit non è stato previsto alcuno spazio dedicato a Gela, città che custodisce uno dei patrimoni archeologici più importanti dell’Isola? E soprattutto: come si può celebrare il rilancio turistico mentre i principali siti culturali di Gela e del suo territorio restano chiusi o accessibili solo in modo limitato? L’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, richiama spesso la necessità di valorizzare il patrimonio culturale siciliano. Una narrazione che trova oggi una rappresentazione evidente nel video diffuso sui social dal deputato regionale di Fratelli d’Italia, Scuvera, in cui si esaltano presunti risultati sul fronte turistico e culturale di Gela. Ma al di là dei video e degli annunci, la realtà è un’altra: Gela è assente dai principali spazi di promozione regionale, esclusa dalla Bit, con siti archeologici che fanno capo allo stesso assessorato ancora chiusi o di fatto inaccessibili. È vero che sono in corso interventi come l’allestimento del Museo dei relitti greci a Bosco Littorio. Ma senza un cronoprogramma chiaro, aperture regolari e una strategia strutturata, gli annunci restano parole. La cultura non è una vetrina. È un motore di sviluppo. Gela non può continuare a esserne esclusa", lo spiega Giuseppe Perna, dirigente locale e regionale di Italia Viva.